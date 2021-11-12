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Мигранты на границе Польши пишут мольбы о помощи на лицах детей

Елена Прошина
1 час назад

Мигранты на белорусско-польской границе начали рисовать на лицах детей слезы и надписи. Они делают это, чтобы привлечь внимание СМИ, сообщает официальный Telegram-канал РИА Новости.

Мигранты на границе Польши пишут мольбы о помощи на лицах детей
Фото: ReutersReuters

Видео, на котором детям рисуют на лицах надписи Children и Help попало в Интернет.

В настоящее время на границе между Белоруссией и Польшей остановились около 2 тыс. беженцев, в том числе значительное число женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги".

Напомним, что мигранты пытаются прорваться в Польшу и Литву через Белоруссию.

Ранее беженцы пожаловались на головную боль и голод.

Помимо этого, мигранты также рассказали, что у них заложенность носа и боль в горле, которые, по их словам, спровоцированы дымом от разведенных ими костров. Дать точную оценку своему самочувствию многие затрудняются.

"Все очень плохо, потому что некоторые дети очень больны. Они очень голодны, потому что в течение трех дней мы не получали никакой еды", - рассказала корреспонденту РИА Новости одна из беженок на границе.

Вместе с тем она добавила, что маленькие дети просят молока.

Конфликты,РИА Новости,
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