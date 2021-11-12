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Грузия ответила вступившемуся за Саакашвили Зеленскому

Lenta.ru
12 ноября

Грузия ответила вступившемуся за Саакашвили Зеленскому
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе допустить к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинских врачей. Перевод арестованного Саакашвили в другую клинику также не планируется, сообщается в пресс-службе грузинского правительства. Ранее Зеленский попросил об этом в телефонном разговоре.

«Заключенный Саакашвили, как и другие заключенные, находится под наблюдением с первого дня пребывания в исправительном учреждении и круглосуточно получает соответствующую медицинскую помощь», — приводит пресс-служба ответ грузинской стороны. О здоровье Саакашвили заботятся профессиональные врачи с высокой квалификацией, уточнили в правительстве.

Гарибашвили также отметил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо. Действия Саакашвили, по мнению премьера, являются провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности Грузии.

Перевод в другое лечебное заведение, судя по ответу Гарибашвили, не планируется. Причиной этого грузинский премьер назвал агрессивное поведение Саакашвили, который якобы оказывал сопротивление тюремным сотрудникам и оскорблял их.

Бывший грузинский лидер является гражданином Украины. В 2015 году он получил украинское гражданство, затем в 2017-м президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, но в 2019-м Зеленский отменил решение своего предшественника. Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он незаконно вернулся на родину, где был заочно приговорен к тюремному сроку. Он неоднократно жаловался на избиения и плохие условия содержания.

Конфликты,Ираклий Гарибашвили,Владимир Зеленский,Михаил Саакашвили,Петр Порошенко,
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