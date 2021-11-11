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Минобороны: военная активность США в Черном море выросла

Мария Иванова
32 минуты назад

В Минобороны России рассказали, что 11 ноября военная активность США и других стран НАТО в Черноморском регионе заметно выросла. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным военных, за сутки российские зенитные войска сопроводили четыре самолета-разведчика НАТО в Черном море.

Ранее в этот же день замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российские власти обеспокоены обстановкой в Черном море из-за действий США и НАТО.

«Это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и союзники по НАТО и некоторые клиенты этих государств в регионе», - сказал дипломат.

Он назвал происходящее в Черноморском регионе «игрой с огнем» и «очередной попыткой проверить Россию на прочность». Рябков подчеркнул, что Москва «видит насквозь» замыслы НАТО и готова давать отпор.

«Что в Черном море делают американские корабли за тысячи миль от пунктов своего базирования? Никакие объяснения, что все это ради свободы судоходства, не работают», - подчеркивал он.

На прошлой неделе флагманский корабль США Mount Whitney вошел в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО. Президент Владимир Путин отмечал, что теперь в России могут «посмотреть на корабль в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны».
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