Генсек ООН будет решать проблему невыдачи виз США дипломатам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность неразрешенностью ситуации с выдачей американских виз дипломатам некоторых стран, включая Россию, которые планируют посетить штаб-квартиру организации. В связи с этим генсек продолжит взаимодействовать с Вашингтоном для устранения проблемы.

Фото: Wang Jiangang Xinhua Globallookpress Wang Jiangang Xinhua Globallookpress

Об этом сообщил официальный представитель Гутерреша - Стефан Дюжаррик. Он также указал, что генсек и юридический советник ООН уже выходили на контакт с Соединенными Штатами, а также с пострадавшими в контексте случившегося государствами-членами на высоком уровне для поиска решений.

«Мы продолжим тесно взаимодействовать с принимающей страной и государствами-членами, которых коснулась эта проблема», - цитирует его РИА Новости.