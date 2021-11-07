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Зеленский уволил отвечавшего за черный список россиян чиновника

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
9 часов назад

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу, отвечавшего за перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц.

Зеленский уволил отвечавшего за черный список россиян чиновника
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

«Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины», – говорится в указе президента, передают «Украинские новости».

Кукса занял пост главы Департамента защиты государственности СБУ указом Зеленского от 16 января 2021 года и сменил на нем ранее уволенного Анатолия Дублика.

По данным источников издания, Кукса отвечал за формирование списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В этот список по ошибке включили украинского актера Валентина Томусяка. На следующий день СБУ извинилась за инцидент и пообещала детально разобраться, как такое могло произойти.

Ранее сообщалось, что российские деятели культуры, которые уже умерли, до сих пор находятся в черном списке украинского минкульта. В нем числятся певец Иосиф Кобзон, режиссер Станислав Говорухин и другие.

В октябре секретарь СНБО заявил, что для некоторых артистов могут сделать исключения, запрещать выступления всех представителей России не нужно.

Конфликты,Владимир Зеленский,Иосиф Кобзон,Станислав Говорухин,СБУ,
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