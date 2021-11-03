На Украине оценили возможность вторжения РФ

«Я считаю, что не нужно паниковать и беспокоиться в ближайшие дни. Ну 100 процентов. Но, тем не менее, Путин поднимает ставки. И то, что он сейчас делает, это в первую очередь использование энергетического оружия, и это классическое оружие массового уничтожения. Такой вирус, если хотите. То есть, он на всех фронтах повышает ставки, и вокруг нас будет также повышать», — сказал он.