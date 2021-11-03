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На Украине оценили возможность вторжения России в ближайшее время

Lenta.ruиещё 1
34 минуты назад

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил возможность вторжения России в ближайшее время. Он рассказал в эфире «Радио НВ», что беспокоиться на этот счет не нужно, его цитирует РИА Новости.

На Украине оценили возможность вторжения РФ
Фото: Нэнси Сисель / РИА НовостиНэнси Сисель / РИА Новости

Климкин заявил, что Россия весной подтянула к границам Украины «колоссальное количество вооружения».

«Я считаю, что не нужно паниковать и беспокоиться в ближайшие дни. Ну 100 процентов. Но, тем не менее, Путин поднимает ставки. И то, что он сейчас делает, это в первую очередь использование энергетического оружия, и это классическое оружие массового уничтожения. Такой вирус, если хотите. То есть, он на всех фронтах повышает ставки, и вокруг нас будет также повышать», — сказал он.

Ранее Климкин призвал Киев готовиться к эскалации конфликта в Донбассе. По его словам, в настоящее время у украинских властей есть всего два принципиальных способа обеспечить безопасность страны: построить минимально необходимый ассиметричный потенциал и заручиться поддержкой партнеров.

2 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о том, что Россия якобы перебросила свои танки к границе с Украиной, не соответствуют действительности и являются вбросом. Так он отреагировал на публикацию, появившуюся в американском издании Politico. В качестве доказательства журналисты издания привели спутниковые фотоснимки, которые были сделаны в районе города Ельня Смоленской области.

Конфликты,В мире,Павел Климкин,Дмитрий Песков,РИА Новости,
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