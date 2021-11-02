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Патрушев встретился с главой ЦРУ в Москве

Газета.Ruиещё 23
9 часов назад

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу аппарата российского Совбеза. В пресс-службе уточнили, что стороны обсуждали российско-американские отношения. Другие подробности о встрече пока не приводятся. Это первая встреча Патрушева и Бернса на посту главы ЦРУ. Ранее политики виделись в 2013 году в ходе визита секретаря российского Совбеза в США. Бернс тогда был исполняющим обязанности госсекретаря, сообщает ТАСС. В начале сентября Патрушев с Бернсом якобы уже встречались в Дели и обсуждали ситуацию в Афганистане. Об этом сообщали ряд СМИ. В пресс-службе аппарата Совбеза тогда опровергли эту информацию, а в Кремле отказались комментировать ситуацию.

Патрушев встретился с главой ЦРУ в Москве
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Безопасность,Уильям Бернс,Николай Патрушев,ЦРУ,Совет безопасности РФ,ИТАР-ТАСС,
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