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В Донбассе нашли способ заткнуть украинские пушки

Елена Прошина
4 часа назад

В Донбассе ответили украинским военным за атаку на населенный пункт Пришиб. Утром 28 октября военные ЛНР обстреляли военную технику украинской армии в Кряковке. Как сообщил Telegram-канал «Неофициальный Безсонов», только большие потери заставят «украинские пушки заткнуться».

В Донбассе нашли способ заткнуть украинские пушки
Фото: ReutersReuters

«Очень хорошо, что нашим разрешают работать. Только большие потери заставят украинские пушки заткнуться», — отметил автор канала.

Напомним, что 26 октября самопровозглашенные Донецка и Луганская народные республики подверглись массированным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Согласно сообщению представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские военные нанесли более 110 ударов с помощью минометов, артиллерии, БМП и ударных беспилотников.

Позднее в Генштабе ВСУ подтвердили использование турецких боевых беспилотников на территории Донбасса. В интернете появились кадры, на которых летательный аппарат наносит удар по артиллерийским установкам донбасского ополчения.

Конфликты,Генштаб,
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