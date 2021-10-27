К чему приведет применение Украиной беспилотников Bayraktar в Донбассе

Первые сообщения об ударе "Байрактара" и видео с камеры беспилотника появились на страницах украинских блогеров 26 октября. Сначала дрон долго прицеливается по несамоходной пушке, вокруг которой находятся три человека. За секунду до взрыва они ложатся на землю, а после удара - поднимаются и убегают. Сама пушка также остается на месте. В свою очередь Генштаб ВС Украины заявил, что Bayraktar, приказ на вылет которого отдал лично главном ВСУ Валерий Залужный, уничтожил управляемой бомбой артиллерийское орудие. Линию соприкосновения, по заверению украинских военных, аппарат не пересекал. Воздушный удар с беспилотника произошел после того, как Кремль напрямую указал Турции на то, что передача беспилотных технологий украинским военным может привести к эскалации конфликта на юго-востоке Украины. "Наша позиция о том, что передача подобных систем вооружения Украине чревата тем, что эти вооружения могут использоваться украинскими вооруженными силами против своего же народа, хорошо известна, и она хорошо известна в Турции", - сказал Песков на следующий день после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 29 сентября, комментируя появившуюся в сети информацию о том, что турецкий беспилотник облетел позиции ополченцев ДНР. В начале октября главком ВСУ Валерий Залужный отменил ключевую норму о перемирии в регионе - запрет на огонь без согласования с руководством. А спустя неделю в Раде сменился спикер - место опального Дмитрия Разумкова, который в свое время участвовал в кампании Владимира Зеленского, занял его заместитель Руслан Стефанчук. Все это свидетельствует как минимум о новом витке конфликта на юго-востоке Украины, считают эксперты. Доктор военных наук Константин Сивков подчеркнул, что удар был нанесен во время перемирия, поэтому у ополченцев будет полное право на адекватный ответ. "Сейчас там перемирие, и в этих условиях ни средства ПВО не были включены в соответствующей степени готовности, ни РЭБ. Объект рассматривался как обычный беспилотник, а он применил оружие. В этих условиях ДНР и ЛНР имеют право на соответствующие ответные меры", - сказал Сивков. По его словам, системы ПВО и РЭБ должны быть переведены в режим готовности номер один, а все замеченные беспилотники придется сбивать. "Отличить беспилотник одного типа от другого в условиях внезапного применения достаточно сложно. Это просто отметка на экране РЛС. Поэтому теперь, по всей видимости, им придется сбивать все беспилотники, которые там будут появляться или блокировать их действия, даже если они гражданские", - добавил Сивков. При нынешнем количестве "Байрактаров" у ВСУ, беспилотники не смогут стать серьезным фактором, меняющим расклад в Донбассе, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин. "Их сейчас еще не очень много - Украина собирается нарастить их группировку до 62-64 штук. И потом, пока еще это тактическое оружие. Нужно, чтобы армии самопровозглашенных республик превратились в то, во что превратилась спустя месяц боев армия Нагорного Карабаха - в грозное оружие", - подчеркнул Шурыгин. По его словам, в Нагорном Карабахе торжество "Байрактаров" закончилось, когда военные стали "выстраивать нормальную систему ПВО", после чего эти беспилотники начали сбивать, и их эффективность упала. "Так что эта ситуация потребует выстроить систему ПВО ДНР и ЛНР в соответствии с новыми угрозами. А дальше им придется искать эффективные приемы для борьбы с беспилотниками. И системы в этом тоже могут помочь, просто нужно будет проверять имеющиеся системы РЭБ на "Байрактарах", - отметил Шурыгин. Константин Сивков отмечает, что вооружения, которое есть в распоряжении ополченцев, вполне хватит для уничтожения турецких беспилотников. "У них есть и "Шилки" (зенитные самоходные установки), с помощью которых они могут уничтожать "Байрактары", и ПЗРК. Ну и, наконец, обычная зенитная артиллерия. Системы РЭБ у них тоже есть. Это станция "Тритон", которая способна подавить работу каналов управления "Байрактара" и тем самым его уничтожить", - пояснил Сивков. Он добавил, что сбить турецкий беспилотник несложно. "Байрактар" - это достаточно простая цель для поражения . Даже зенитные огневые средства времен Великой Отечественной войны в виде зенитных автоматических пушек 37-мм и 85-мм успешно с ними справятся", - отметил эксперт. Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 несут до четырех управляемых противотанковых ракет UMTAS с лазерным наведением или корректируемых планирующих высокоточных авиабомбы Roketsan MAM-C, MAM-L. Беспилотник может находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км. Первую партию из шести дронов и трех станций управления Bayraktar TB2 ВСУ Украины получили в 2019 году. Контракт оценивался в $69 млн. В сентябре 2021 года Украина и Турция заключили контракт на поставку еще 48 дронов.