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Эрдоган решил не высылать 10 послов из Турции

BFM.RUиещё 17
13 часов назад

Президент Турции Тайип Эрдоган не будет высылать десять послов из Турции после их заявлений о невмешательстве в дела страны. В понедельник посольство США и другие дипведомства выступили с заявлением о своей приверженности Венской конвенции, которая предполагает невмешательство во внутренние дела других государств, отмечает «Интерфакс».

Эрдоган решил не высылать 10 послов из Турции
Фото: BFM.RUBFM.RU

«После этих заявлений ситуация повернулась назад», — сказал Эрдоган. Ранее он дал указание объявить персонами нон грата послов десяти государств, в том числе Канады, Франции, Финляндии США. Это произошло после того, как они призвали Турцию освободить турецкого правозащитника и бизнесмена Османа Кавалу.

Конфликты,протесты Франция,Интерфакс,
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