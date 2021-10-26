Эрдоган решил не высылать 10 послов из Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган не будет высылать десять послов из Турции после их заявлений о невмешательстве в дела страны. В понедельник посольство США и другие дипведомства выступили с заявлением о своей приверженности Венской конвенции, которая предполагает невмешательство во внутренние дела других государств, отмечает «Интерфакс».