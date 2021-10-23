В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+20° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Пушков счел наивными заверения об отсутствии опасности вступления Украины в НАТО

Lenta.ruиещё 11
23 октября 2021

Пушков счел наивными заверения об отсутствии опасности вступления Украины в НАТО
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков счел наивными заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что России не следует опасаться включения Украины в состав Альянса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что весной 1999 года весь мир видел, как военно-воздушные силы НАТО бомбили Белград, а в центре города еще долго стояли разрушенные ракетами здания. Он задался вопросом, какую страну — члена альянса тот защищал от сербов.

Также Пушков привел в пример Ливию, против которой весной 2011 года была начата война, приведшая к расколу страны и социальной катастрофе. Он добавил, что 25 государств в составе НАТО поддержали агрессию США и Великобритании в Ираке, а теперь Соединенные Штаты намерены подключить альянс к своей стратегии против Китая.

Сенатор посоветовал «не рассказывать сказки» об оборонительном характере НАТО, военно-политической организации, которая вплотную подошла к границам России. Он также порекомендовал странам-участникам опасться включения в состав организации Украины.

«Причина в том, что Украина во главе с ее нынешней агрессивно-безответственной властью сделает все, чтобы втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией, даже вопреки воле ряда стран-членов альянса. Вот где таится подлинная угроза для Европы и для самого НАТО», — заключил Пушков.

Ранее Столтенберг заявил, что России не стоит бояться вступления Украины в НАТО, поскольку первая в любом случае никак не может повлиять на этот процесс. Он напомнил, что альянс является оборонительным союзом, добавив, что Киев имеет право выбирать свою траекторию развития.

Конфликты,НАТО и Россия,НАТО и Украина,Украина в НАТО,Йенс Столтенберг,Алексей Пушков,НАТО,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители