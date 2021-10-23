Пушков счел наивными заверения об отсутствии опасности вступления Украины в НАТО

Член Совета Федерации Алексей Пушков счел наивными заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что России не следует опасаться включения Украины в состав Альянса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что весной 1999 года весь мир видел, как военно-воздушные силы НАТО бомбили Белград, а в центре города еще долго стояли разрушенные ракетами здания. Он задался вопросом, какую страну — члена альянса тот защищал от сербов.

Также Пушков привел в пример Ливию, против которой весной 2011 года была начата война, приведшая к расколу страны и социальной катастрофе. Он добавил, что 25 государств в составе НАТО поддержали агрессию США и Великобритании в Ираке, а теперь Соединенные Штаты намерены подключить альянс к своей стратегии против Китая.

Сенатор посоветовал «не рассказывать сказки» об оборонительном характере НАТО, военно-политической организации, которая вплотную подошла к границам России. Он также порекомендовал странам-участникам опасться включения в состав организации Украины.

«Причина в том, что Украина во главе с ее нынешней агрессивно-безответственной властью сделает все, чтобы втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией, даже вопреки воле ряда стран-членов альянса. Вот где таится подлинная угроза для Европы и для самого НАТО», — заключил Пушков.