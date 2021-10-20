СБ ООН проведет экстренное заседание по Северной Корее

Хак напомнил, что ООН призывает не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Во вторник, 19 октября, имя девочки появилось на сайте «Миротворец». Как считает Савенкова, президент Украины Владимир Зеленский должен как можно скорее закрыть скандальный портал. Она пожаловалась в ООН.