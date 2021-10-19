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Зеленский заявил, что не видит смысла в вопросах о вступлении Украины в ЕС

News.ruиещё 13
6 часов назад

Зеленский заявил, что страны ЕС выступают за включение Украины в союз
Фото: News.ruNews.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает бессмысленным задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС. Политик в интервью телеканалу ICTV отметил, что и не делал этого в разговорах с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ, — сказал украинский лидер.

Он уточнил, что если бы членство в ЕС зависело от высших чиновников в Брюсселе, то Украина вступила бы в Евросоюз «ещё вчера». Проблема возникла на уровне отдельных государств ЕС, считает Зеленский.

Когда ты один на один, они говорят, что выступают за, но есть вопросы с какой-то другой страной, — пояснил он.

Выяснить, кто выступает против устремлений Украины, в Киеве надеются, через подписание соответствующих деклараций с другими странами.

Четыре страны уже подписали, три сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27 [стран], — подчеркнул Зеленский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во время президентства Владимира Зеленского Запад перестал оказывать помощь Киеву. К этому привели постоянные политические и экономические проблемы внутри страны, поскольку самый страшный враг Украины — сами украинцы. Об этом заявил эксперт Кеннет Рапоза. По его словам, западные партнёры отдалились от Украины и она «брошена на съедение волкам».

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