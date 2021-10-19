о приостановке работы военной миссии связи альянса в Москве и реакции на это событие

«Единство различных ветвей власти, как и всей страны, народного большинства, в отношении позиции НАТО тем более важно, что до конца года должна быть готова и принята на очередном саммите альянса его новая стратегия. Уже известно, что концепция партнёрства с Россией в этом документе будет заменена на концепцию сдерживания нашей страны с позиции силы. А значит, возможно всякое. В том числе ситуация, когда приостановка работы представительства РФ при военном блоке станет бессрочной. Как во времена СССР».

Геополитика — дисциплина серьёзная, игнорировать её при всём желании не получается, сказано в скрижалях Маккиндера — Хаусхофера о вечной борьбе цивилизаций моря и суши. Вот мы её и наблюдаем. Запад есть Запад, Восток есть Восток, изложил тезис в популярном варианте Редьярд Киплинг. Россия в этой конструкции скорее Восток. А потому удивляться натянутым отношениям с западными структурами, тем более с такими брутальными, силовыми, как НАТО, не приходится. Это норма.

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Российский МИД, приостановив с 1 ноября работу нашего представительства при НАТО в Брюсселе, а также военной миссии связи и информбюро военного блока в Москве, всего лишь зафиксировал политическую реальность. Сближения со Старым Светом нет и в помине. О беспрецедентном охлаждении отношений с ЕС Сергей Лавров заявлял недавно. С Америкой какие-то точки соприкосновения наметились, но говорить о прорыве явно рано. Ну а раз так, то держать миссию при альянсе для совместной работы, которой нет, незачем.

Собственно, институт постоянного представительства России в НАТО — признак крупнейшей (по Путину) геополитической катастрофы XX века — крушения СССР. Ослабев и, возможно, морально сдавшись, наша большая страна за год до распада озаботилась «диалогом» с недавним противником. Функциями представителя, чтобы не раздувать аппарат, наделили посла в Брюсселе. Некоторое время постпредом был блистательный Виталий Чуркин. Но с 2018 года постпреда в Брюсселе не было — отозвали. Теперь форма наконец совпала с содержанием.

Москва и так проявила недюжинное терпение, давая НАТО шанс исправиться. Люфт в три года — достаточный срок для работы над ошибками. Однако в Брюсселе предпочли обострение. Никак иначе инициативу блока о сокращении нашей миссии с 20 до десяти человек назвать нельзя. Аргументация, которую западные дипломаты вывалили в СМИ, дикая: «...в ответ на предполагаемую враждебную деятельность, в том числе убийства и шпионаж». Предыдущее одностороннее сокращение с 30 до 20 сотрудников и вовсе было обосновано «делом Скрипаля».

Эти надуманные поводы — всего лишь следствие случившегося ранее фундаментального события. Следует помнить, что изначальное решение о приостановке сотрудничества с Россией в военной и гражданской сферах Совет НАТО принял 1 апреля 2014 года. Это была реакция на референдум о воссоединении Крыма с Россией. Похоже, для Запада постоянные контакты по линии НАТО — Россия были нужны лишь как некое прикрытие военно-политического наступления на нашу страну. Когда оно оказалось сорвано, задушить Россию в объятьях не вышло, тайное стало явным.

Это наступление происходит прямо сейчас. Глава Пентагона Ллойд Остин 19 октября прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. Тема — украинские реформы в области обороны и военно-промышленного комплекса, а также ситуация в Чёрном море. Тот же вопрос шеф Пентагона только что обсуждал с властями Грузии.

Смысл «реформ» не только в тренинге вооружённых сил этих антироссийски настроенных стран, но и в подготовке к внедрению стандартов НАТО с перспективой вступления в альянс.

Ясно, что речь идёт не о завтрашнем и даже не послезавтрашнем дне. Может быть, этого никогда и не случится и НАТО не выдержит давления новейших обстоятельств. Например, конкуренции с блоком AUKUS. Однако ответственная российская власть обязана готовиться к любым сценариям. Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием, так как он «выходит за красные линии национальных интересов России», предупредил Дмитрий Песков в фильме «Владимир Путин: хозяин игры». Это вынудит Москву принять активные меры для обеспечения безопасности.

Какие шаги может предпринять Россия? Кремль, как всегда, не торопится угрожать. Но вот член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Беспалько не церемонится. Москва, считает он, может признать самопровозглашённые республики Донбасса и разместить на их территории военные объекты. Как минимум средства ПВО. То же, вероятно, касается и Грузии. В конце концов, это Тбилиси напал в 2008-м на Южную Осетию. И тот факт, что ответственный за блицкриг Саакашвили за решёткой, не снимает вопросы в отношении намерений актуальных властей.

Вообще, бывшие советские республики и наши экс-союзники по Восточной Европе яростнее всех выступают за агрессивный курс НАТО. Польша, страны Прибалтики... Сменив «старшего брата» на нового, более «прогрессивного» (один BLM чего стоит), они, кажется, сами не заметили, что попали в новую, пусть и сладкую пока, зависимость. «Эти политические режимы очень боятся, что не сумеют зацепиться за крыло американского самолёта, покидающего пределы своего прежнего геополитического влияния», — поиздевалась над русофобами представитель МИД Мария Захарова.

Отрадно, что, как и всегда в последние годы, наблюдается творческое единство между внешнеполитической линией исполнительной власти и позицией законодателей — комитета Госдумы по международным делам. Вот и сейчас его глава Леонид Слуцкий констатировал, что «миссия НАТО оказалась «невыполнима». Вину за это он целиком возложил на руководство альянса. «Россия достаточно долго терпела выпады в свой адрес... Коллективный Запад за последние годы предпринял массу усилий для свёртывания контактов. Как говорится, за что боролись», — заявил политик.

Единство различных ветвей власти, как и всей страны, народного большинства, в отношении позиции НАТО тем более важно, что до конца года должна быть готова и принята на очередном саммите альянса его новая стратегия. Уже известно, что концепция партнёрства с Россией в этом документе будет заменена на концепцию сдерживания нашей страны с позиции силы. А значит, возможно всякое. В том числе ситуация, когда приостановка работы представительства РФ при военном блоке станет бессрочной. Как во времена СССР. Кое-кому в Брюсселе следует задуматься над этим.