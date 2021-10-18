Талибы понесли крупные потери в боях с сопротивлением

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) понесли потери в ожесточенных боях в афганской провинции Баглан. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Национальном фронте сопротивления (НФС).

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По информации издания, сражение развернулось в уездах Дих-Сала и Пули-Хисар. Талибы потеряли более 60 человек, после чего приняли решение отступить. Представители движения «Талибан» впервые официально подтвердили факт столкновения. Они рассказали, что три ключевых командира ополчения были ликвидированы.

Отмечается, что провинция Баглан граничит с провинцией Панджшер на юго-востоке. Панджшер — новый центр сопротивления с того момента, как представителя «Талибана» захватили Афганистан.

Ранее стало известно, что в районе Андараб в провинции Баглан два командира Фронта сопротивления Афганистана погибли в боях с боевиками движения «Талибан». Как заявил собеседника агентства, в результате столкновений семь талибов были ликвидированы.