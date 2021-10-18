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Талибы понесли потери в ожесточенных боях с сопротивлением

Елена Прошина
37 минут назад

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) понесли потери в ожесточенных боях в афганской провинции Баглан. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Национальном фронте сопротивления (НФС).

Талибы понесли крупные потери в боях с сопротивлением
Фото: ReutersReuters

По информации издания, сражение развернулось в уездах Дих-Сала и Пули-Хисар. Талибы потеряли более 60 человек, после чего приняли решение отступить. Представители движения «Талибан» впервые официально подтвердили факт столкновения. Они рассказали, что три ключевых командира ополчения были ликвидированы.

Отмечается, что провинция Баглан граничит с провинцией Панджшер на юго-востоке. Панджшер — новый центр сопротивления с того момента, как представителя «Талибана» захватили Афганистан.

Ранее стало известно, что в районе Андараб в провинции Баглан два командира Фронта сопротивления Афганистана погибли в боях с боевиками движения «Талибан». Как заявил собеседника агентства, в результате столкновений семь талибов были ликвидированы.

В начале августа боевики активизировали наступление на правительство Афганистана. В середине месяца они вошли в Кабул, а на следующий день заявили, что война окончена. Военные США в ночь на 31 августа покинули аэропорт афганской столицы. Это ознаменовало конец почти 20-летнему военному присутствию Соединенных Штатов в стране.

Конфликты,Армия,Талибан,
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