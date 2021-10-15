На Украине призвали к "уничтожению" Москвы

На Украине не будет порядка и благоденствия до тех пор, пока Киев не восстановит отношения с Москвой. Такое мнение в эфире телеканала «Первый независимый» высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

По словам депутата, сейчас на Украине люди говорят об одном и том же: Украина и Россия, Зеленский и Путин, взаимоотношения с европейскими партнёрами, НАТО, США и так далее.

Но всё это, даже офшорный скандал с Зеленским, меркнет на фоне взаимоотношений Украины и России... И пока взаимоотношения между Украиной и Россией не будут восстановлены, не будет у нас порядка, не будет благоденствия, не будет у нас ничего другого, кроме проблем, — подчеркнул Кузьмин.