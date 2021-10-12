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Украина и Евросоюз в рамках саммита заключили три новых соглашения

Газета.Ruиещё 12
22 часа назад

Украина и Евросоюз в ходе совместного саммита, который проходит во вторник, 12 октября, в Киеве, заключили ряд соглашений. Трансляция церемонии подписания велась на официальной странице офиса украинского лидера в Facebook, сообщает газета "Известия". Так, стороны подписали соглашения об общем авиапространстве, о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe, а также об участии страны в программе "Креативная Европа" в 2021–2027 годах. О начале 23-го саммита Украина–ЕС ранее в этот день сообщила пресс-служба офиса президента Украины. Указывалось, что в мероприятии принимают участие украинский лидер Владимир Зеленский, глава Евросовета Шарль Мишель, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В своем Twitter Зеленский в преддверии саммита выразил надежду на то, что саммит будет плодотворным и еще больше будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество.

Украина и Евросоюз в рамках саммита заключили три новых соглашения
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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