Медведчук назвал дело о поставках угля из Донбасса сфальсифицированным

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, которому накануне вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (более 2,7 миллиарда рублей) по новому уголовному делу о государственной измене, прибыл в Печерский районный суд Киева. Перед заседанием политик прокомментировал новые обвинения, передает Telegram-канал «Страна.ua».

По его словам, новое дело о поставках угля с территорий самопровозглашенных республик Донбасса было сфабриковано украинскими властями, чтобы отвлечь общественность от офшорных скандалов президента Владимира Зеленского. Он, в частности, отметил, что аудиозаписи, представленные Службой безопасности Украины (СБУ) в качестве доказательств вины политика, являются монтажом.

Кроме того, добавил Медведчук, руководство Украины таким образом стремится скрыть назревшие социальные проблемы, в том числе с отоплением и тарифами на газ. Что касается суммы залога, то он считает ее попыткой засадить его за решетку, так как счета его семьи давно заблокированы.

Медведчук с середины мая находится под домашним арестом по обвинению в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. 11 октября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило ему ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (более 2,7 миллиарда рублей).