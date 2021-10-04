Грузия не намерена передавать Саакашвили Украине

"Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого", - сказала Цулукиани на брифинге после заседания правительства, добавив, что бывший президент будет находиться в грузинской тюрьме.