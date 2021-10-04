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Грузия не намерена передавать Саакашвили Украине

ТАССиещё 20
2 часа назад

Грузия не желает передавать украинской стороне экс-президента Михаила Саакашвили. Как заявила в понедельник вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, политик отсидит свой тюремный срок в Грузии.

Грузия не намерена передавать Саакашвили Украине
Фото: ТАССТАСС

"Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого", - сказала Цулукиани на брифинге после заседания правительства, добавив, что бывший президент будет находиться в грузинской тюрьме.

Конфликты,Тея Цулукиани,Михаил Саакашвили,
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