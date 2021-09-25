"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд может получить визу для въезда в Россию в ближайшее время, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.

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По словам источника в российских госструктурах, политик может прилететь в Москву в октябре. При этом российская сторона, собираясь разрешить Нуланд въезд в РФ, настаивает на взаимности. Так, Москва требует от Вашингтона выдать визу специалисту Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константину Воронцову, который с осени 2019 года не может получить одобрение на въезд в Соединенные Штаты.

В сентябре того года США отказали в выдаче виз 13 российским дипломатам и парламентариям, которые должны были сопровождать главу МИД Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, а также восьми членам российской делегации, планировавшей участвовать в работе Первого комитета. Кроме того, визы не получили еще несколько российских дипломатов, представители Минобороны и «Роскосмоса».

В ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении официальных лиц Россия создала черный список. Туда вошла и Виктория Нуланд.

Ожидается, что американский политик встретится в России с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. Основной темой переговоров станет Украина.