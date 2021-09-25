В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд

Газета.Ru
10 часов назад

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд может получить визу для въезда в Россию в ближайшее время, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.

"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника в российских госструктурах, политик может прилететь в Москву в октябре. При этом российская сторона, собираясь разрешить Нуланд въезд в РФ, настаивает на взаимности. Так, Москва требует от Вашингтона выдать визу специалисту Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константину Воронцову, который с осени 2019 года не может получить одобрение на въезд в Соединенные Штаты.

В сентябре того года США отказали в выдаче виз 13 российским дипломатам и парламентариям, которые должны были сопровождать главу МИД Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, а также восьми членам российской делегации, планировавшей участвовать в работе Первого комитета. Кроме того, визы не получили еще несколько российских дипломатов, представители Минобороны и «Роскосмоса».

В ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении официальных лиц Россия создала черный список. Туда вошла и Виктория Нуланд.

Ожидается, что американский политик встретится в России с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. Основной темой переговоров станет Украина.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что визу Нуланд пока не выдавали. При этом он не стал отрицать факт проведения переговоров.

Конфликты,Константин Воронцов,Виктория Нуланд,Анатолий Антонов,Дмитрий Козак,Сергей Лавров,Администрация Президента РФ,Министерство обороны,Роскосмос,Генассамблея ООН,МИД,Газета "Коммерсантъ",
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители