Финдиректор китайской Huawei покинула Канаду после сделки с Минюстом США

Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая долгое время находилась в Канаде под домашним арестом, вылетела в Китай. Информацию об этом распространил телеканал CTV National News. Репортер Маккензи Грей рассказал, что видел, как лайнер Air China с Ваньчжоу на борту покинул аэропорт Ванкувера.
Напомним, финансового директора компании Huawei арестовали в декабре 2018 года по запросу США и поместили под домашний арест.
Ваньчжоу, которую обвиняли в промышленном шпионаже, мошенничестве и нарушении санкций, вышла на свободу, заключив сделку с американской прокуратурой.
Она частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана, а Вашингтон, в свою очередь, отозвал запрос на ее экстрадицию из Канады.