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Финдиректор китайской Huawei покинула Канаду после сделки с Минюстом США

Российская Газетаиещё 20
18 часов назад

Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая долгое время находилась в Канаде под домашним арестом, вылетела в Китай. Информацию об этом распространил телеканал CTV National News. Репортер Маккензи Грей рассказал, что видел, как лайнер Air China с Ваньчжоу на борту покинул аэропорт Ванкувера.

Финдиректор китайской Huawei покинула Канаду после сделки с Минюстом США
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Напомним, финансового директора компании Huawei арестовали в декабре 2018 года по запросу США и поместили под домашний арест.

Ваньчжоу, которую обвиняли в промышленном шпионаже, мошенничестве и нарушении санкций, вышла на свободу, заключив сделку с американской прокуратурой.

Она частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана, а Вашингтон, в свою очередь, отозвал запрос на ее экстрадицию из Канады.

Конфликты,санкции Иран,Министерство юстиции США,
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