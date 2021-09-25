Финдиректор китайской Huawei покинула Канаду после сделки с Минюстом США

Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая долгое время находилась в Канаде под домашним арестом, вылетела в Китай. Информацию об этом распространил телеканал CTV National News. Репортер Маккензи Грей рассказал, что видел, как лайнер Air China с Ваньчжоу на борту покинул аэропорт Ванкувера.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Напомним, финансового директора компании Huawei арестовали в декабре 2018 года по запросу США и поместили под домашний арест.

Ваньчжоу, которую обвиняли в промышленном шпионаже, мошенничестве и нарушении санкций, вышла на свободу, заключив сделку с американской прокуратурой.