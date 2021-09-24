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Нижняя палата Конгресса США одобрила новые антироссийские санкции

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад

Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

Нижняя палата Конгресса США одобрила новые санкции против РФ
Фото: Chip East/ReutersChip East/Reuters

За принятие документа проголосовало 316 парламентариев, 113 — высказались против.

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Что это значит

В случае вступления данной инициативы в силу президент США Джо Байден должен будет ввести рестрикции в отношении лиц и организаций, причастных к российскому газопроводу «Северный поток-2». В частности, поправка подразумевает заморозку их активов в США, аннулирование действующих виз, а также запрет для американских граждан и компаний проводить сделки с фигурантами списка. Кроме того, конгрессмены США поддержали поправку, ужесточающую санкции против госдолга России.

Кроме того, рекомендуется ввести санкции против 35 российских граждан, среди которых премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова и другие. По мнению комитета по процедурным вопросам палаты представителей США, перечисленные в списке лица имеют отношение к нарушению прав человека. Попавшим под действие санкций запрещается въезд в Соединенные Штаты, а также арестовываются их активы в американских банках.

Еще не конец

Однако одобрение оборонного бюджета нижней палатой Конгресса не означает автоматического вступления в силу всех внесенных в него инициатив. Пока они носят рекомендательный характер, а для вступления в силу должны пройти дальнейшую процедуру утверждения. В частности, свою версию оборонного бюджета должен одобрить сенат Конгресса США — верхняя парламента американского парламента. После этого обе палаты должны будут согласовать детали проектов, выработать единый документ и проголосовать за него. Затем он отправится на подпись Байдену.

Как заявил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в разговоре с «Коммерсантом», если поправка о госдолге станет законом, ситуация не станет катастрофической. Он отметил, что в инициативе ничего не сказано о вторичных санкциях в отношении иностранных покупателей российского долга. Также, по его словам, существует риск и для самих «американских инвесторов, которые будут ограничены в сравнении с другими претендентами на покупку».

Мнение России

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов назвал введенные конгрессом США санкции против 35 россиян «высосанными из пальца». Он подчеркнул, что в случае введения санкций США в отношении россиян страна примет ответные меры к тем, кто работает против нее.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Белый дом в непонимании российских реалий. По ее мнению, причина этого кроется в «кадровом голоде» и острой нехватке специалистов по России. Аналогичное мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвавший подобные инициативы внутрипарламентскими упражнениями.

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