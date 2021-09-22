«Ответ будет сильным». Что говорят о нападении на помощника Зеленского

Что известно Покушение на первого советника президента Украины Сергея Шефира было совершено около 10 утра, он направлялся в Киев. Нападение произошло между поселками Ходосовка и Лесники (22 км от Киева) на парковке возле супермаркета, расположенной в районе Новообуховской трассы. Предполагается, что стрелявшие устроили засаду в лесу через дорогу. Национальная полиция Украины сообщила, что в машину, на которой передвигался Шефир, было выпущено более десяти пуль. Впоследствии следователи обнаружили на месте происшествия 18 следов от пуль. Злоумышленники стреляли из автоматического оружия, это подтвердили в Генпрокуратуре Украины. В результате нападения пострадал водитель автомобиля, он получил три огнестрельных ранения. Мужчине проводят операцию на ноге, однако его жизни ничего не угрожает. Сам Шефир жив, он находится в состоянии шока и перевезен в безопасное место, сообщили во фракции "Слуга народа". Помощник президента считает, что стреляли в него, но в последнее время угроз ему не поступало. Полицейские ввели спецоперацию "Сирена" по розыску нападавших. К расследованию также подключилась Служба безопасности Украины (СБУ). Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК Украины - "Покушение на убийство одного или двух человек", уведомила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова. Первые версии Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент находится в США, куда прибыл для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Несмотря на разницу во времени, главу государства оперативно уведомили о случившемся. Планируется, что он вернется в Киев сразу после выступления на ГА ООН. "Кто за этим стоит, скажу откровенно, не знаю пока. Какие это силы? Могут быть внутренние или внешние. Но силами не считаю их, потому что передавать мне "привет" выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным. На прочность нашей команды это не повлияет. На тот курс к изменениям, к детенизации нашей экономики, к борьбе с криминалитетом, с большими влиятельными финансовыми группами, это никак не влияет", - заявил президент. Вместе с тем в Киеве уже выдвигаются первые версии произошедшего. Один из советников главы Офиса президента Михаил Подоляк связал покушение на Шефира с "агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия политике президента по борьбе с олигархами", а также подтвердил, что курс Зеленского останется неизменным, а "антиолигархические и антикриминальные" решения властей станут только жестче. Кроме того, он добавил, что обстрел можно квалифицировать как "попытку демонстративного убийства ключевого члена команды". "Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы – прямая угроза их безбедному существованию. Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического запугивания", - приводит слова Подоляка "Интерфакс-Украина". "Страна.ua" же, разбирая возможные мотивы покушения, указывает, что в последнее время Шефир резко потерял влияние в кругах президента, и от принятия решений его якобы активно стремится отстранить глава Офиса президента Андрей Ермак. В частности, именно по этой причине вместо связанной с чиновником компании "АгроГазТрейдинг" у Одесского припортового завода появится новый поставщик газа. Не исключается также, что покушение было умышленно совершено в преддверии голосования в Верховной раде по деолигарчихескому закону. В политических кругах, по сведениям издания, сейчас обсуждаются несколько версий, включая "постановочное покушение" с целью продвижения нужные правительству законы и решения в парламенте, месть со стороны представителей бизнеса, а также внутренние разногласия в команде Зеленского. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия со своей стороны заявил, что к покушению на Шефира может быть причастна Российская Федерация. "У меня три версии. Это мог быть "привет" от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вторая версия — может быть, это "российский след", потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос", — сказал Арахамия, добавив, что в качестве третье причины изучается недовольство "финансово-промышленных групп". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже прокомментировал версию о "российском следе" в покушении на советника Зеленского. "К сожалению, в наше время на Украине что бы ни произошло, никто из украинских политиков не исключает "русского следа". Это признаки излишне эмоционального состояния", — сказал представитель Кремля, тяжело вздохнув перед ответом. Интернет-порталу "Сегодня" из источников в МВД стало известно, что к Шефиру обычно приставлена государственная охрана, но в день покушения рядом с ним не было телохранителя. "Обстрел мог быть актом запугивания, либо давления по бизнес-причинам, или же политическим мотивам", - предполагают в Управлении государственной охраны Украины. Генпрокуратура Украины подтвердила, что отрабатывает несколько версий, но не уточнила подробности, сославшись на продолжающиеся следственные действия. Что касается версии о запугивании президента, то "Страна.ua" акцентирует внимание на том, что отверстия от пуль расположены по большей части на двери водителя, а не в районе задних сидений, где обычно сидят высокопоставленные лица. Глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что Шефир "50% ездит сам за рулем и 50% с водителем". Издание это частично опровергает - их источники утверждают, что Шефир практически постоянно ездил с водителем. Мнение экспертов "Газета.Ru" связалась с украинскими политологами и узнала, как они оценивают произошедшее. Глава правления украинского Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко выразил мнение, что, вероятно, Шефир не был участником "каких-то разборок", поскольку представляет собой самую незаметную фигуру из окружения Зеленского, и с ним никогда не были связаны конфликты как по бизнесу, так и по политике. По его предположениям, покушение могло быть скорее показательным с целью влияния непосредственно на действия президента. "Версий тут может быть несколько, на мой взгляд, основная - попытка запугать самого президента. То есть стреляют в первого помощника, но предупреждают Зеленского. Вторая версия - спровоцировать президента и его окружение на какие-то необдуманные, спонтанные и эмоциональные действия, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в стране. Третья версия - спровоцировать конфликты и недоверие внутри окружения Зеленского, хотя это зачастую решается аппаратным путем и стрелять для этого не нужно. Обычно стреляют люди, связанные с криминальной средой, или те, кто использует методы спецслужб", - заметил он. Одновременно с этим Фесенко согласился, что за покушением могут стоять те, кому невыгоден законопроект об олигархах и политика деолигархизации в целом. "При этом Шефира нельзя назвать главным инициатором этой политики, да и не он ее продвигает. Однако в данном случае, скорее всего, он просто символический объект, через которого передают предупреждение президенту", - добавил специалист. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, напротив, не верит в причастность к нападению олигархов, воров в законе или контрабандистов, на что указывали в Офисе президента, а также в версию об имитации покушения. Объясняется это как раз тем, что Шефир не играл существенную роль в решениях по олигархам и санкциях. "Возможно, покушение связано с тем, что Шефир входил в ближайший круг президента Украины и выполнял интимные в политическом смысле задачи. То есть отвечал за коммуникацию с олигархами, тонкие политические вопросы и занимался финансовыми моментами, которые президенты больше никому не доверял. При этом интерес в покушении мог бы быть у группы, которая играет на политическую дестабилизацию в стране", - считает Бортник, добавивший, что версия с разборками в политических кругах тоже выглядит маловероятной, так как "в Офисе президент не привыкли так решать дела".