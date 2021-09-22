Слуцкий назвал вопиющим отказ ему в визе США для участия в сессии ГА ООН

Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий не поедет в США на Генеральную Ассамблею ООН - американская сторона отказала ему в выдаче визы. Политик, который стал единственным, кто из российской делегации получил такой отказ, назвал этот факт вопиющим.

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Слуцкий должен был отправиться в Нью-Йорк в соответствии с распоряжением президента РФ в составе российской делегации. Глава комитета не исключает, что ситуация может быть связана с наличием его фамилии в американских черных списках.

"Вашингтон не выполняет обязательства, взятые в свое время в конце 40-х годов прошлого столетия по размещению у себя штаб-квартиры ООН", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24". К тому же, американские санкции, которые касаются въезда в страну, были введены с исключениями - это гуманитарные ситуации и работа в международных организациях. "Таким образом, Соединенные Штаты грубо попирают свои собственные обязательства", - подчеркнул Слуцкий.