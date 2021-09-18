Тиньков решил налоговые вопросы с США

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков решил налоговые вопросы с Минюстом США, сообщил РБК. Миллиардер и регулятор на судебном заседании обсудят, на каких условиях придут к мировому соглашению. Ранее Минюст обвинил Тинькова в подаче недостоверной налоговой декларации — его доход оказался в 3333 раза меньше, чем по расчётам властей США. Представитель Тинькова от комментариев отказался.

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Согласно материалам дела, отсрочка заключения мирового соглашения нанесла бы вред американским интересам.

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По версии налоговой службы США, в период с 28 октября 2013 года по 26 сентября 2019 года Тиньков подписал налоговую декларацию, в которой занизил свои доходы за 2013 год. Как заметило издание, тогда TCS Group Holding PLC (головная компания Тинькофф-банка) как раз вышла на IPO на Лондонской фондовой бирже. Акции группы, которыми владел Тиньков, оценивались в $1 млрд. Однако через три дня после этого бизнесмен отказался от гражданства США.

Американцы, которые выходят из гражданства, должны платить так называемый exit tax — налог на экспатриацию. Он рассчитывается из суммы, которую физическое лицо получило бы, продав все свои активы по рыночной цене за день до отказа от гражданства. Тиньков в своей декларации указал, что его общее состояние составляет $300 000, а доход в 2013 году — $205 000.

В конце февраля 2020 года налоговая начала слушания в отношении Тинькова в Лондоне, где он находился на тот момент. Он сдал российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии, а также заплатил залог размером 20 млн фунтов стерлингов. Однако бизнесмена всё равно ограничили в передвижениях по городу.

США требовали экстрадиции Тинькова из Британии, но слушания по этому делу неоднократно переносились. Позже бизнесмен рассказал, что борется с лейкемией в острой форме, однако в декабре объявил о полной ремиссии.

Теперь стороны договорились о решении претензий. Как рассказал управляющий партнёр юридической компании «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев, соглашение с Минюстом предполагает, что налогоплательщик признает свою вину полностью или частично и уплачивает налоги в размере, согласованном с регулятором. А суд прекращает уголовное преследование и утверждает новое соглашение. Эксперт убеждён, что суд утвердит документ.

«Тиньков давно готовился к этому соглашению. Он продал часть своих акций и объявил, что деньги ему нужны для урегулирования личных судебных проблем. Думаю, в министерстве учитывают, что Олег болен», — заметил Пепеляев.