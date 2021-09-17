"Коммерсантъ": Москва и Вашингтон согласовывают приезд в Россию Виктории Нуланд

Москва и Вашингтон согласовывают возможность приезда в Россию заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники в Москве и Вашингтоне. "Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло", — заявил собеседник издания из США. Кроме того, по словам российских источников, Нуланд может встретиться с действующим куратором украинского направления в Кремле и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком. Ранее Виктория Нуланд заявила, что власти США готовы присоседиться к переговорам по урегулированию конфликта на востоке Украины в "нормандском формате". Она подчеркнула, что Вашингтон готов оказать в этом вопросе необходимую поддержку.