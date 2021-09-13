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В Киеве сообщили, о чём Зеленский намерен говорить с Путиным

Свободная прессаиещё 17
6 часов назад

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал журналистам, о чём президент Украины хочет поговорить с российским лидером Владимиром Путиным.

В Киеве сообщили, о чём Зеленский намерен говорить с Путиным
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

По его словам, если такая встреча всё-таки состоится, то украинская сторона считает важным обсудить на ней «оккупацию Крыма», поскольку темы важнее между странами сейчас нет.

«Надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет", – приводит его слова «Обозреватель».

Никифоров подчеркнул, что Зеленский готов встретиться с Путиным в любое время и в любом нейтральном месте, и обсуждение такой возможности с Москвой идёт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что препятствием для встречи Путина и Зеленского является согласование повестки такого саммита, поскольку «господин Зеленский все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым».

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