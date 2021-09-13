В Киеве сообщили, о чём Зеленский намерен говорить с Путиным

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По его словам, если такая встреча всё-таки состоится, то украинская сторона считает важным обсудить на ней «оккупацию Крыма», поскольку темы важнее между странами сейчас нет.

«Надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет", – приводит его слова «Обозреватель».

Никифоров подчеркнул, что Зеленский готов встретиться с Путиным в любое время и в любом нейтральном месте, и обсуждение такой возможности с Москвой идёт.