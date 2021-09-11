В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

На Украине заявили, что устали от Евросоюза

Газета.Ruиещё 12
5 часов назад

Руководитель Министерства иностранных дел Украины заявил, что устал от Евросоюза из-за того, что интеграция Киева в состав объединения затягивается. Об этом сообщает "Главред". Кулеба отметил, что страны Запада используют тему проблем с реформами в Киеве, чтобы не признавать своей неготовности говорить о членстве Украины в ЕС. "Хочу, чтобы меня поняли правильно - мы являемся сторонниками реформ, и мы внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду - не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину", — заявил Кулеба. Он добавил, что текущие отношения между Украиной и Евросоюзом можно охарактеризовать как "стратегическую неопределенность". Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о том, что Украина не скоро станет членом Европейского союза. Она отметила, что такие выводы базируются на опыте. Она за последние пять лет не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев. Президент Эстонии считает, что Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет от их выполнения".

Президент Эстонии считает, что Украина еще не скоро вступит в Евросоюз
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Керсти Кальюлайд,ЕС,Киев,Украина,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители