Президент Эстонии считает, что Украина еще не скоро вступит в Евросоюз

Руководитель Министерства иностранных дел Украины заявил, что устал от Евросоюза из-за того, что интеграция Киева в состав объединения затягивается. Об этом сообщает "Главред". Кулеба отметил, что страны Запада используют тему проблем с реформами в Киеве, чтобы не признавать своей неготовности говорить о членстве Украины в ЕС. "Хочу, чтобы меня поняли правильно - мы являемся сторонниками реформ, и мы внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду - не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину", — заявил Кулеба. Он добавил, что текущие отношения между Украиной и Евросоюзом можно охарактеризовать как "стратегическую неопределенность". Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о том, что Украина не скоро станет членом Европейского союза. Она отметила, что такие выводы базируются на опыте. Она за последние пять лет не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев. Президент Эстонии считает, что Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет от их выполнения".