Посла США вызвали в МИД России

МИД России вызвал к себе американского дипломата 10 сентября. Посол отказался отвечать на вопросы журналистов.

Агентство уточнило, что Салливана вызвали в ведомство из-за отказа российским журналистам в аккредитации на мероприятии в память о жертвах террористической атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Ранее Джон Салливан заявил, что число американских дипломатов, работающих в России, несопоставимо с числом сотрудников дипмиссии Москвы в Соединенных Штатах. Он уточнил, что в России работает 123 сотрудника посольства против 400 российских сотрудников в США. Дипломат пожаловался, что это мешает продуктивной работе американской дипломатической миссии в России.