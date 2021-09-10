Посла США вызвали в МИД России

Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в МИД России. Об этом сообщает «Интерфакс».
МИД России вызвал к себе американского дипломата 10 сентября. Посол отказался отвечать на вопросы журналистов.
Агентство уточнило, что Салливана вызвали в ведомство из-за отказа российским журналистам в аккредитации на мероприятии в память о жертвах террористической атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Ранее Джон Салливан заявил, что число американских дипломатов, работающих в России, несопоставимо с числом сотрудников дипмиссии Москвы в Соединенных Штатах. Он уточнил, что в России работает 123 сотрудника посольства против 400 российских сотрудников в США. Дипломат пожаловался, что это мешает продуктивной работе американской дипломатической миссии в России.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил о «неприличном давлении» со стороны США по вопросу возобновления работы генконсульства в Санкт-Петербурге. По его мнению, американские власти жалуются на нехватку рук в попытке «выторговать себе односторонние преимущества».