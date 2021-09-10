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Посла США вызвали в МИД России

Lenta.ruиещё 24
2 часа назад

Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в МИД России. Об этом сообщает «Интерфакс».

МИД России вызвал к себе американского дипломата 10 сентября. Посол отказался отвечать на вопросы журналистов.

Агентство уточнило, что Салливана вызвали в ведомство из-за отказа российским журналистам в аккредитации на мероприятии в память о жертвах террористической атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Ранее Джон Салливан заявил, что число американских дипломатов, работающих в России, несопоставимо с числом сотрудников дипмиссии Москвы в Соединенных Штатах. Он уточнил, что в России работает 123 сотрудника посольства против 400 российских сотрудников в США. Дипломат пожаловался, что это мешает продуктивной работе американской дипломатической миссии в России.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил о «неприличном давлении» со стороны США по вопросу возобновления работы генконсульства в Санкт-Петербурге. По его мнению, американские власти жалуются на нехватку рук в попытке «выторговать себе односторонние преимущества».

Конфликты,Джон Салливан,Сергей Лавров,Всемирный торговый центр,МИД,Москва,Соединенные Штаты,
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