Экс-посол рассказал о сторонниках Путина в США

Экс-посол США в Москве Майкл Макфол рассказал, что в США есть люди, которые поддерживают российского президента Владимира Путина и механизмы распространения его идеологии. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, за последние десятилетия Путин начал экспортировать свои «консервативные и ортодоксальные» идеи через различные механизмы, одним из которых является телеканал RT.

Я насчитываю десятки механизмов, с помощью которых они продвигают свои идеи. И, думаю, мы должны признать, что Путин добился определённого успеха, — оценил Макфол.

Как рассказал экс-президент, сегодня в Европе существует большое количество политических лидеров, которые преклоняются перед Путиным, «в отличие от системы правительства США».

И даже в США есть люди, которые поддерживают идеи Путина, в том числе наш бывший президент (Дональд Трамп — NEWS.ru), который во многих идеологических аспектах ближе к Путину, чем к президенту Байдену, — рассказал посол.

Макфол сравнил соперничество в его идеологическом аспекте с ранними этапами холодной войны. По его словам, сегодня российский лидер «играет в покер с кучей двоек и троек на руках», однако какие бы карты у него ни были, он доказал, что хочет их использовать.