Соловьев отреагировал на осуждение Госдепом задержания экстремистов в Крыму

«На громкие заявления США о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил. А что касается заявлений Неда Прайса относительно задержания экстремистов в Крыму – у нас также есть ряд вопросов к Вашингтону», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он отреагировал на осуждение Госдепом США задержания одного из экстремистов в Крыму.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

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«Кто он такой, чтобы говорить о проблемах Украины и Крыма? В США есть много своих проблем, которыми надо заниматься, если они собираются реально бороться с терроризмом», – считает телеведущий Владимир Соловьев. «Пусть американцы сначала ответят на вопрос, что у них произошло в Афганистане и кем они теперь считают «Талибан» (организация запрещена в России)», – добавил он.

По словам Соловьева, «если господин Прайс разбирается в оперативной деятельности и у него есть информация, которая может помочь российским правоохранительным органам в деле задержания крымского экстремиста, то он знает, куда ему следует обратиться и передать эти данные».

«Но слышать такие заявления более чем странно, учитывая, что в украинских тюрьмах содержится большое количество людей, задержанных за их политические взгляды. Поэтому курирующим Украину американцам имеет смысл обратить на это внимание», – уверен собеседник.

Телеведущий также подчеркнул, что «на громкие заявления американских чиновников о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил». Более того, для России этот вопрос тоже давно закрыт, добавил Соловьев.

«И у меня есть несколько встречных вопросов к Прайсу. Что происходит с движением Black lives matter? Что творится с нарушением прав человека в Америке? Когда наконец гражданские права афроамериканцев будут уважать? Что происходит с теми афганцами, которые работали на американские власти и оказались брошены на произвол судьбы? Что происходит с американцами, которые находятся в Афганистане и не могут вернуться домой? На эти вопросы американский дипломат не хочет ответить?» – риторически резюмировал собеседник.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ведомство осуждает задержание первого зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в России) Наримана Джелялова.

«Соединенные Штаты решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму 4 сентября заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» Наримана Джелялова», – говорится в заявлении Госдепартамента, передает РИА «Новости».

Прайс добавил, что на саммите «Крымской платформы» 23 августа США подтвердили, что «Крым – это Украина, и США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины».

Ранее адвокат Эмиль Курбединов, представляющий интересы семей задержанных, заявил, что пятеро местных жителей задержаны в Крыму, один из них, Нариман Джелялов, был первым зампредом организации.