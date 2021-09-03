Байден сделал Зеленскому большой подарок

«Украина снялась с «крючка» Минских соглашений, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации Зеленского и Байдена», – заявляют в Киеве. Более того, тема выполнения Минских соглашений даже не обсуждалась на встрече лидеров двух стран. Почему Вашингтон пошел на уступки Киеву в этом вопросе и как на это отреагирует Россия?

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

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Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак накануне сообщил, что во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского с властями США вопрос о замене или отказе от минского формата урегулирования ситуации в Донбассе не поднимался.

По его словам, США подтвердили готовность «принимать участие и сделать все возможное от них, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить действенную систему стойкой безопасности». Кроме того, «рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса безопасности Украины». Ермак подчеркнул, что частью проблемы «национальной безопасности» Киев считает и «Северный поток – 2», не рассматривая его «как коммерческий проект».

В то же время советник главы офиса президента Алексей Арестович считает, что Украина «снялась с крючка» Минских соглашений, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации Зеленского и Байдена. «Перед визитом Зеленского в Вашингтон министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина «не слезет с крючка минских договоров». Так вот, этого крючка больше не существует», – цитирует Арестовича издание «Шарий.нет».

Напомним, президенты Украины и США провели переговоры, старт которых несколько раз откладывался. Зеленский заявил, что Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». При этом тема Минских соглашений действительно не упоминалась в итоговой декларации двух президентов.

«На встрече не обсуждалась тема прекращения войны в Донбассе, потому что сама война и была целью США. Неправильно думать, что Вашингтон будет каким-то образом способствовать миру в регионе», – убежден депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бриг.

Собеседник напомнил, что «США неоднократно поддерживали Киев в саботаже Минских соглашений». По его словам, цель Вашингтона – «затягивать время и создавать точку напряжения на границах с Россией». «При этом в реальности «российская агрессия», судя по тем темам, которые обсуждали в ходе встречи президентов, не является угрозой безопасности Украины», – указал Бриг.

«Хорошо владеющие ситуацией американцы сознательно не поднимают тему Минских соглашений. Их устраивает нынешний отказ Украины от выполнения пунктов этого документа», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

При этом «Киев понимает, что не может рассчитывать на одобрение публичного отказа от Минских соглашений со стороны США». «Это связано с позицией руководства Соединенных Штатов, которое неоднократно заявляло, что Минские соглашения – единственный документ, позволяющий двигаться по пути урегулирования кризиса», – пояснил политолог. По его словам,

Зеленский хотел бы большего, то есть не только отсутствия упоминания Минских соглашений в переговорах, но и, например, какого-то продвижения Украины в НАТО.

«Однако Белый дом рассчитывает на успех переговорного процесса с Россией по целому ряду вопросов. Поэтому Вашингтон не стал дразнить Кремль такой острой темой, как вступление Украины в НАТО», – подытожил Погребинский.

В то же время украинский политолог Андрей Золотарев считает, что отсутствие Минских соглашений в повестке переговоров Зеленского и Байдена связно с тем, что сейчас президента США жестко критикуют из-за ситуации в Афганистане, поэтому «он не хотел обострять ситуацию». «Также Байден прекрасно осознает, что у Зеленского недостаточно политической воли для их выполнения», – пояснил эксперт.

«Конечно, для президента Украины отсутствие этого пункта в повестке – большой подарок со стороны США, потому что националистический электорат и политический истеблишмент считает Минские соглашения «зрадой», то есть предательством. И если бы президента Украины в Вашингтоне пытались «дожать» по этому вопросу, это могло бы стать причиной протестной волны в Киеве», – считает Золотарев.

«Но это не означает снятия Украины с «крючка», как говорит Арестович. Альтернативы Минским соглашениям по-прежнему нет. Об этом, кстати, говорила и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая считается «ястребом»», – уточнил Золотарев.

«Но в такой ситуации перспективы реинтеграции Донбасса в состав Украины я оцениваю все более скептически. При этом Москва, конечно, не станет признавать ЛНР и ДНР или интегрировать их в состав России. Тем не менее де-факто связь Донбасса с Россией растет и будет расти дальше», – резюмировал Золотарев.

Добавим, что в пятницу МИД России объяснил отказ продлевать мандат наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на границе с Украиной. Ранее в четверг, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что Москва не видит оснований для пролонгации мандата Группы наблюдателей ОБСЕ на российских МАПП (многосторонних автомобильных пунктах пропуска) «Гуково» и «Донецк» после его истечения 30 сентября. Поясним – эти МАПП, названные по именам городов Гуково и Донецк Ростовской области, расположены на границе России с территориями, которые находятся под контролем провозглашенных ЛНР и ДНР.

За семь лет деятельности группа ОБСЕ не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, констатировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Но, подчеркнула она, Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей ОБСЕ. «Развертывание группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. Ожидалось, что эта мера доверия будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта», – говорится в сообщении на сайте МИД России.