Зеленский назвал встречу с Байденом нормальным мужским разговором

Встреча лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме прошла в нормальной, но не всегда солнечной атмосфере. Претензий с американской стороны к украинским политикам не возникло, передает ТАСС.

Зеленский рассказал, что переговоры с Байденом прошли в продуктивной обстановке. Диалог с американским коллегой украинский лидер назвал «нормальным мужским разговором».

Президент Украины подчеркнул, что встреча длилась не один час, как планировалось изначально, а два. Этот показатель свидетельствует о том, что «стороны заинтересованы в диалоге и в результате этого диалога». По словам украинского лидера, он не почувствовал негативного отношения в ходе разговора.

«Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде <...> не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова», — подчеркнул Зеленский. Он добавил, что «это приятно».