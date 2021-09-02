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Зеленский назвал встречу с Байденом нормальным мужским разговором

Lenta.ruиещё 15
11 часов назад

Зеленский назвал встречу с Байденом нормальным мужским разговором
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Встреча лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме прошла в нормальной, но не всегда солнечной атмосфере. Претензий с американской стороны к украинским политикам не возникло, передает ТАСС.

Зеленский рассказал, что переговоры с Байденом прошли в продуктивной обстановке. Диалог с американским коллегой украинский лидер назвал «нормальным мужским разговором».

Президент Украины подчеркнул, что встреча длилась не один час, как планировалось изначально, а два. Этот показатель свидетельствует о том, что «стороны заинтересованы в диалоге и в результате этого диалога». По словам украинского лидера, он не почувствовал негативного отношения в ходе разговора.

«Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде <...> не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова», — подчеркнул Зеленский. Он добавил, что «это приятно».

Ранее в Зеленский и Байден завершили двухчасовые переговоры. По итогам встречи президенты выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», увидев в нем «угрозу энергетической безопасности Европы». Кроме того, страны представили совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США.

Конфликты,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,Украина,
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