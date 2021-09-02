США поддержали "нормандский формат" урегулирования в Донбассе

Соединенные Штаты полностью поддерживают "нормандский формат", а также урегулирование конфликта на востоке Украины на принципах международного права. Такое заверение содержится в совместном заявлении "об американо-украинском стратегическом партнерстве", которое было принято в среду по итогам переговоров президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

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Как отмечается в тексте документа, распространенном пресс-службой Белого дома, США "подтверждают полную поддержку международных усилий, включая "нормандский формат", нацеленных на дипломатическое урегулирование путем переговоров <...> конфликта на востоке Украины на основе международного права, в том числе Устава ООН".

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Одновременно в заявлении, по сути, утверждается, что ответственность за продолжение конфликта в Донбассе несет Россия. "Мы сообща призываем Россию вновь продемонстрировать приверженность прекращению огня на востоке Украины и неподдельно участвовать в усилиях по урегулированию конфликта с целью завершения войны", - говорится в документе.

Кроме того, американская администрация подтверждает в заявлении, что и далее не собирается признавать воссоединения Крыма с Россией, состоявшегося в 2014 году. Вашингтон также подчеркивает, что поддерживает формат "Крымская платформа", выработанный Киевом для реализации своих притязаний на полуостров.

"Нормандский формат" и минские соглашения

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия с момента высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялось пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.

Зеленский неоднократно выражал желание подключить США к переговорам "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) или создать некий альтернативный формат преодоления конфликта в Донбассе, предусматривающий участие Вашингтона. Тем не менее американская сторона пока не подтверждала, что поддерживает эти инициативы Киева.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план, подписанный в феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" и получивший название "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", не реализован. Киев отказывается от выполнения политической части соглашений.