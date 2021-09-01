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Талибы «похоронили» НАТО, США и еще две страны

Ura.Ruиещё 1
52 минуты назад

Талибы (члены запрещенной в РФ террористической организации) провели символические «похороны» гробов с флагами НАТО, США, Великобритании и Франции. Перфоманс сняли на видео очевидцы.

Талибы «похоронили» НАТО, США и еще две страны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Пропаганда талибов неплохо так работает: сегодня она организовала перфоманс с „похоронами“ НАТО, США, Великобритании и Франции», — комментирует telegram-канал «Милитарист» опубликованный видеоролик. На видео люди в толпе размахивают флагами «Талибана».

«31 августа — наш официальный День воли. В этот день американские оккупационные войска и войска НАТО покинули страну», — цитируют «Известия» официального представителя «Талибана Кари Саида Хости. Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден в телеобращении к нации объявил о завершении эры, когда Штаты вмешивались в дела других государств с помощью оружия.

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