Талибы «похоронили» НАТО, США и еще две страны

«31 августа — наш официальный День воли. В этот день американские оккупационные войска и войска НАТО покинули страну», — цитируют «Известия» официального представителя «Талибана Кари Саида Хости. Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден в телеобращении к нации объявил о завершении эры, когда Штаты вмешивались в дела других государств с помощью оружия.