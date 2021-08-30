Турция выводит войска из Афганистана

Греция завершила строительство забора на границе с Турцией

Фото: Reuters Reuters

Как передает TR724, Греция объявила о завершении строительства 40-километрового металлического забора и установке системы видеонаблюдения на границе с Турцией для сдерживания возможного наплыва нелегальных мигрантов в Европу, прежде всего беженцев из Афганистана. Греческие министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис и министр обороны Николаос Панагиотопулос провели инспекцию забора в Эвросе. Отвечая на вопросы журналистов, Хрисохоидис особо подчеркнул, что кризис в Афганистане повысил вероятность волны миграции, и добавил: «Мы не можем сидеть сложа руки и ждать возможного наплыва нелегальных мигрантов. Принятые меры позволят обеспечить неприкосновенность наших государственных границ и предотвратить их незаконное пересечение».

Видео дня

Реакция оппозиции в адрес Великобритании

Как сообщает Ahval News, председатель Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу и председатель «Хорошей» партии Мерал Акшенер отреагировали на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Великобритания планирует создать в Турции центры для размещения афганских беженцев. «Неужели страны, с которыми ты якобы не заключал никаких соглашений, вправе заявлять такое без ведома Турции? Или они потому такие смелые, что ты все-таки заключил с ними соглашение?» — обратился Кылычдароглу к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в своем аккаунте в социальной сети. Акшенер резко отреагировала на твит газеты Guardian относительно планов Великобритании по созданию центров для размещения афганских беженцев в таких странах, как Пакистан и Турция, и разместила в своем аккаунте в Twitter пост, адресованный премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, следующего содержания: «Эти соглашения незаконны. Мы не допустим создания лагерей для беженцев на территории Турции».

МВФ выделил Турции 6,3 млрд долларов

Как передает Dünya ekonomi, президент Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева объявила о вступлении в силу распределения резервных активов, так называемых специальных прав заимствования (SDR), среди стран-участниц МВФ в размере 650 миллиардов долларов. Турции выделено 4,46 млрд СДР, т. е. 6,3 млрд долларов (4,46 млрд СДР — 53 млрд турецких лир). В своем письменном заявлении Георгиева сообщила, что сегодня вступило в силу крупнейшее в истории МВФ распределение СДР. По ее словам, это «уникальная возможность» для восстановления экономики в период беспрецедентного глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Создание новой партии — партии «Победа»

Как сообщает FOX TV, доктор политических наук, профессор, политик и писатель Умит Оздаг, который на протяжении последних пяти лет являлся членом Партии националистического движения (ПНД) и «Хорошей партии», объявил о создании новой партии. В своем аккаунте в социальных сетях он поделился названием и логотипом новой партии с подписью: «Рождается новая ПОБЕДА великого турецкого народа, история которого исполнена славы и чести — от Алпарслана до Мустафы Кемаля, от павших в бою до ветеранов, которые своей кровью открыли двери Анатолии и, пожертвовав жизнью, сделали эти земли своей родиной ».

Эрдоган — Мицотакис: «Ограничение нелегальной миграции в наших общих интересах»

Как передает Bold Media, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в ходе встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом достигнута договоренность об ограничении нелегальной миграции из Афганистана и что это отвечает интересам обеих стран. Между тем министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в очередной раз опроверг обвинения о планах по созданию в Турции центра для размещения афганских беженцев. Мицотакис на встрече с вице-президентом Европейского парламента Робертой Метсола в Афинах заявил, что Греция принимает и будет принимать все необходимые меры для недопущения возможной волны афганской миграции.

Реальную статистику по смертности и миграции замалчивают

Как сообщает Karar, реальные цифры по смертности и миграции, не опубликованные в июне и июле месяцах, стали предметом серьезной полемики. В ходе беседы с журналистом RS FM Атиллой Гюнером заместитель председателя Партии демократии и прогресса Бирол Айдемир, который на протяжении 4,5 года возглавлял Институт статистики Турции, заявил: «Сейчас данные не разглашаются, даже не разглашаются причины их сокрытия. Реальная статистика смертности от коронавируса не публиковалась, так как количество смертей, вероятно, было выше официально объявленных цифр. Пока минздрав не предоставит данные, Институт статистики не узнает о них. Они не хотят озвучивать количество смертей от коронавируса, т. к. мы сталкиваемся с диктатом высшего руководства, которое постоянно задерживает и искажает данные. Они скрыли реальное количество случаев заражения. Умершим записывали другую причину смерти. Медицинские учреждения были проинструктированы, чтобы коронавирус не указывался в качестве причины смерти. Аналогичным образом искажались и показатели инфляции. Реальные цифры в 2,5 раза выше заявленных. Проблема заключается в том, что правительство избегает прозрачности, скрывает правду от общественности и полагает, что общество живет в том же виртуальном мире, что и они. Институт статистики больше не является независимым учреждением. Мне грустно и стыдно, что ранее возглавляемое мною учреждение опустилось до такого плачевного уровня».

«В 2023-м мы доберемся до Луны»

Как передает турецкая редакция Sputnik, в рамках визита в астрономический и космический лагерь в Аксарае в сопровождении губернатора Хамзы Айдогду и руководителей департаментов глава Космического агентства Турции Сердар Хюсейин Йылдырым встретился со 120 молодыми людьми из 81 провинции Турции и Северного Кипра. «Все работы по проектированию и производству гибридной ракеты и космического корабля идут в штатном режиме. Как вы знаете, наш космонавт отправится на космическую станцию. К концу 2023 года мы доберемся до Луны. Это будет событие мирового масштаба. Ни одному государству, ни одной нации ранее не удавалось достичь Луны за такое короткое время с помощью ракеты и космического корабля отечественной разработки. Я могу ответственно это заявить. На такие исследования обычно уходит 10 15 лет. Мы сделаем это в рекордно короткие сроки. Естественно, у нас есть определенные наработки. До создания агентства в Турции проводились серьезные космические исследования. Мы собирали и накапливали данные. Мы работаем в рамках объявленной президентом национальной космической программы», — сказал Айдогду в ходе своего выступления.

40-километровый металлический забор на греко-турецкой границе

Как сообщает NTV, Греция построила 40-километровый металлический забор на границе с Турцией для сдерживания возможной волны мигрантов из Афганистана. Также была установлена новая система видеонаблюдения. «Афганский кризис создает предпосылки для волны нелегальной миграции. Мы не можем пассивно ждать возможных последствий», — заявил министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис во время визита в регион Эврос для инспекции выполненных работ. В последние месяцы афинское правительство усилило пограничное патрулирование, как по суше, так и по морю, огородив лагеря мигрантов.

Сколько афганцев проживает в Турции?

Как передает турецкая редакция Euronews, согласно данным Международной организации по миграции, на территории Турции проживает 3,9 миллиона мигрантов и беженцев, 90% из которых — сирийцы. Сообщается, что за последнее время в посольство Турции в Кабуле документы на получение визы подали не менее 300 тысяч человек. По данным Главного управления миграции по состоянию на 12 августа 2021 года, за текущий год в Турцию прибыло 29 118 афганских мигрантов. В 2019 году число нелегальных мигрантов составило 201 437, а в 2020 году — 50 161 человек. В заявлении от 20 августа президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на данный момент на территории Турции проживает 300 000 афганских мигрантов.

Турция выводит войска из Афганистана

Как сообщает Aktif News, министерство национальной обороны Турции объявило о выводе войск из Афганистана. «Турецкие военные возвращаются на родину преисполненные гордостью за успешное выполнение возложенной на них задачи. К борьбе с хаосом в аэропорту им. Хамида Карзая в Кабуле подключились военные других стран, вследствие чего, благодаря общим усилиям удалось обеспечить его безопасное функционирование», — говориться в заявлении оборонного ведомства. Сообщается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратились к Турции с просьбой оказать техническую поддержку для обеспечения дальнейшего функционирования международного аэропорта в Кабуле, однако они настаивают на том, чтобы турецкие военные покинули страну до 31 августа.

Проведены переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как передает SHaber, перед визитом в Боснию и Герцеговину и Черногорию президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Дорогие друзья, я не знаю, кто и как критикует решение о проведении переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Каждый имеет право на критику. Каждый может критиковать так, как он посчитает нужным. У нас нет возможности у каждого спрашивать разрешения на то, где, с кем, когда и какие переговоры нам проводить. Мы переместили наше посольство в военную часть на территории аэропорта в Кабуле. Посольство продолжает свою работу. Наши коллеги провели первую встречу с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая длилась 3,5 часа, в присутствии сотрудников нашего посольства».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Правительство Болгарии объявило о размещении на турецко-греческой границе от 400 до 700 солдат для предотвращения возможной волны нелегальной миграции из Афганистана.

Посольство Франции в Анкаре объявило о включении Турции в список стран с наивысшим (красным) уровнем эпидемиологической опасности в связи с активной циркуляцией коронавируса и новыми штаммами.

Решения об отставке, продвижении по службе и назначении на новые должности некоторых генералов и полковников Главного командования жандармерии вступили в силу после публикации в правительственном вестнике Resmi Gazete. Согласно указу, подписанному президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, уволены около 10 человек офицерского состава.