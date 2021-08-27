Предприниматель и бывший муж певицы Марии Максаковой Владимир Тюрин подал иск о защите чести и достоинства к YouTube-каналу "Советник Сплетник", где выступила его экс-супруга с утверждениями, что он является вором в законе. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком районном суде Москвы.

"В суд поступил иск Владимира Тюрина к ООО "Советник" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истец требует опровергнуть сведения, распространенные ответчиком. Судебное заседание по иску назначено на 17:00 29 сентября", - сообщили агентству.

Как сказано в описании YouTube-канала "Советник Сплетник", все права на видео, которые там размещаются, принадлежат ООО "Советник". В мае этого года на канале было размещено видеообращение Максаковой, в котором она назвала бывшего мужа вором в законе, а также заявила о его попытке незаконно завладеть офисом отца певицы и ее квартирой. Все эти сведения Тюрин считает порочащими его честь и деловую репутацию.