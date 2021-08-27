В Крыму назвали имя организатора водной блокады полуострова

«Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет », — сказал он.

По словам Фикса, бывший украинский чиновник в 2014 году выступил «непосредственным исполнителем» операции по перекрытию Северо-Крымского канала, собирая деньги с украинских предпринимателей, и её «самым главным действующим лицом».