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В Крыму назвали имя организатора водной блокады полуострова

ИА Regnumиещё 1
1 час назад

Власти Крыма считают главным организатором водной блокады полуострова бывшего врио заместителя главы администрации президента Украины Андрея Сенченко, заявил 27 августа журналистам первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

В Крыму назвали имя организатора водной блокады полуострова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет», — сказал он.

По словам Фикса, бывший украинский чиновник в 2014 году выступил «непосредственным исполнителем» операции по перекрытию Северо-Крымского канала, собирая деньги с украинских предпринимателей, и её «самым главным действующим лицом».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Следственный комитет России возбудил дело об экоците (ст. 358 УК РФ) в отношении лиц, причастных к строительству дамбы на территории Херсонской области.

Конфликты,Андрей Сенченко,Ефим Фикс,СКР,ИА REGNUM,Республика Крым,Украина,
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