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В Пентагоне заявили, что эвакуирующим людей из Афганистана самолетам угрожает опасность

ТАССиещё 9
23 августа 2021

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Американские власти считают, что военно-транспортным самолетам, осуществляющим эвакуацию людей из Афганистана, угрожает серьезная опасность. Об этом заявил в понедельник в ходе регулярного брифинга в Пентагоне глава Транспортного командования Вооруженных сил США (ТРАНСКОМ) генерал Стив Лайонс.

"Это значительная угроза. Я бы не хотел вдаваться в подробности", - указал он, отвечая на вопрос о том, что может угрожать американским военно-транспортным самолетам, прибывающим в Кабул и вылетающим из города.

По словам Лайонса, ТРАНСКОМ поддерживает постоянную связь с Центральным командованием ВС США в выявлении возможных угроз. "Я уверен, что мы принимаем все необходимые меры, чтобы предотвратить их", - заключил генерал.

Конфликты,Стив Лайонс,Пентагон,ИТАР-ТАСС,Нью-Йорк,Афганистан,
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