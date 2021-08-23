В Пентагоне заявили, что эвакуирующим людей из Афганистана самолетам угрожает опасность

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Американские власти считают, что военно-транспортным самолетам, осуществляющим эвакуацию людей из Афганистана, угрожает серьезная опасность. Об этом заявил в понедельник в ходе регулярного брифинга в Пентагоне глава Транспортного командования Вооруженных сил США (ТРАНСКОМ) генерал Стив Лайонс.

"Это значительная угроза. Я бы не хотел вдаваться в подробности", - указал он, отвечая на вопрос о том, что может угрожать американским военно-транспортным самолетам, прибывающим в Кабул и вылетающим из города.