Глава МИД Болгарии примет участие в "Крымской платформе"

СОФИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел технического правительства Болгарии Светлан Стоев примет участие в первой встрече инициированного Киевом форума "Крымская платформа". Об этом сообщило в воскресенье болгарское внешнеполитическое ведомство.

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"Министр иностранных дел Светлан Стоев посетит с 23 по 25 августа Украину, где примет участие в саммите "Крымской платформы" в Киеве, в торжествах по поводу 30-й годовщины независимости Украины и в чествовании 200-летия со дня основания города Болград", - говорится в сообщении МИД Болгарии.

О создании "Крымской платформы" объявил в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский. Киев видит целью форума координацию "международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Работа площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа.