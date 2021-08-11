Уточняется, что до задержания британец работал в посольстве Великобритании в Берлине. В частности, Дэвида С. подозревают в том, что «самое позднее с ноября 2020 года» он сотрудничал с иностранной спецслужбой. Дома и на рабочем месте у него провели обыски, передает РИА «Новости».