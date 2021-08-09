Посол РФ озвучил сроки завершения строительства "Северного потока-2"

Исходим из того, что договоренность США и Германии не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения, отметил дипломат. Он также пояснил, что Вашингтон и Берлин не заключали соглашение по "Северному потоку-2". Речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон. Тем более для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно не несет.