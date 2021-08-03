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Крым решил предъявить иски Украине за организацию пяти блокад

Lenta.ruиещё 1
14 часов назад

Крым решил предъявить иски Украине за организацию пяти блокад
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Крым решил предъявить иски Украине за организацию пяти блокад полуострова. Об этом заявил глава комитета по законодательству крымского госсовета, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов, его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокадах Крыма. Самыми масштабными станут претензии по водной (там сумма ущерба предварительно составляет 1,47 триллиона рублей) и энергетической.

«Первый иск мы намерены подать осенью по водной блокаде. Основа иска уже сформирована. Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки», — пояснил Трофимов.

Ранее в Крыму призвали Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признать водную блокаду полуострова со стороны Киева попыткой геноцида. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он подчеркнул, что полуостров не нуждается ни в каких подачках со стороны Украины. Главное для Крыма — это не снятие блокады со стороны Киева, а привлечение всех виновных к ответственности в соответствии с международным уголовным правом.

Конфликты,Ефим Фикс,Сергей Трофимов,ЕСПЧ,РИА Новости,Республика Крым,Украина,
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