Крым решил предъявить иски Украине за организацию пяти блокад

Ранее в Крыму призвали Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признать водную блокаду полуострова со стороны Киева попыткой геноцида. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он подчеркнул, что полуостров не нуждается ни в каких подачках со стороны Украины. Главное для Крыма — это не снятие блокады со стороны Киева, а привлечение всех виновных к ответственности в соответствии с международным уголовным правом.