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США ввели санкции против полиции Кубы

ТК «Звезда»иещё 7
39 минут назад

США ввели санкции в отношении полиции Кубы, начальника полиции и его заместителя. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского Минфина.

Минфин США ввел санкции против полиции Кубы
Фото: pixabaypixabay

Как указывается в сообщении, под новые ограничения, введенные в рамках «закона Магнитского», попали начальник кубинской полиции Оскар Кальехас Валькарсе, его заместитель Эдди Сиерра Ариас и само ведомство.

«Санкции расширяют постановление Минфина 22 июля 2021 года, налагая ограничения на дополнительных лиц в связи с действиями по подавлению мирных продемократических протестов на Кубе, которые начались 11 июля», — говорится в заявлении.

Ранее глава министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что «гуманитарное вмешательство» США в дела государства может обернуться военной интервенцией. Он также считает, что именно правительство Штатов несет ответственность за события, которые произошли в стране 11 июля.

Конфликты,В мире,Бруно Родригес,Минфин,Куба,Соединенные Штаты,
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