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США придется уволить 182 дипломатов по всей России

Газета.Ruиещё 7
2 часа назад

Запрет на найм местного персонала окажет ощутимое воздействие на работу дипмиссии Соединенных Штатов в России, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, США сожалеют об этом запрете и по-прежнему стремятся к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией. Вашингтону придется уволить 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в России - в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, уточнил Блинкен. "Хотя мы сожалеем о действиях правительства РФ, которые вынуждают нас сократить [предоставляемые] нами услуги и операции, США будут выполнять свои обязательства, продолжая преследовать предсказуемые и стабильные отношения с Россией", - сказал он. В апреле правительство США приняло решение о том, что американское посольство в Москве сократит объем консульских услуг, в частности полностью прекратит обработку запросов на выдачу неиммиграционных виз, кроме чрезвычайных случаев. Позже в Москве обязали посольство США выполнить требование по запрету найма россиян до 1 августа. Ранее сообщалось, что посольство Соединенных Штатов после 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования России не нанимать персонал из третьих стран.

США придется уволить 182 дипломатов по всей России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Конфликты,Энтони Блинкен,Правительство РФ,Москва,Россия,Владивосток,Соединенные Штаты,
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