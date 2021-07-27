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США вводят новые ограничения на полеты над Афганистаном

Газета.Ruиещё 1
29 минут назад

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о введении новых ограничений на полеты над территорией Афганистана для американских авиакомпаний. Полеты, выполняемые на высоте менее 26 тыс. футов (около 8 км), запрещены в районе полетной информации Кабула, в который входит почти вся территория Афганистана, за исключением рейсов в столичный международный аэропорт имени Хамида Карзая.

США вводят новые ограничения на полеты над Афганистаном
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Операторам полетов США на территории и в воздушном пространстве Афганистана напоминают, что повстанческая деятельность и военные операции.. продолжаются в стране. Гражданские самолеты, летевшие на малых высотах, были повреждены", - говорится в сообщении.

Предупреждение вводится в связи с рисками, вызванными "экстремистской или военной деятельностью". Новый запрет введен после усиления боевых действий между талибами и афганскими правительственными силами, поскольку войска США продолжают выводить из страны. Ограничения не распространяются на военные операции США. Ранее 28 июня FAA рекомендовало гражданам США не путешествовать в Афганистан из-за "COVID-19 , преступности, терроризма, гражданских беспорядков, похищений и вооруженных конфликтов".

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года.

Конфликты,В мире,Талибан,Кабул,Афганистан,Соединенные Штаты,
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