В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Экс-чиновник заявил о подготовке Киева к войне с ДНР и ЛНР

Мария Иванова
3 часа назад

Бывший заместитель украинского министра по Крыму и Донбассу Юрий Грымчак заявил, что украинские власти готовятся к «возможному применению оружия» в Донбассе. Об этом сообщает «Обозреватель».

Экс-чиновник заявил о подготовке Киева к войне с ДНР и ЛНР
Фото: EPAEPA

По мнению Грымчака, Киев должен вернуть под контроль территории ДНР и ЛНР «в ближайшей перспективе тем или иным путем».

«Хотелось бы, чтобы это произошло все же политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия. Насколько я понимаю, это сейчас и происходит», - заявил он.

Грымчак назвал опасной тенденцией участие жителей Донбасса, получивших российское гражданство, в российских парламентских выборах.

«Россия начала выдачу паспортов именно для того, чтобы потом сказать: «Это наша территория, это наши люди», - заявил он.

Бывший чиновник считает, что российские власти вряд ли признают ДНР и ЛНР в ближайшее время. Однако такую возможность в Кремле рассматривают, уверен он.

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского ранее заявили, что Украина не планирует наступление в Донбассе.

«Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми», - отмечали в пресс-службе.

В офисе президента подчеркивали, что Киев будет добиваться мира «всеми возможными дипломатическими способами» и настаивать на переговорах в нормандском формате.

Конфликты,Юрий Грымчак,Владимир Зеленский,Республика Крым,Киев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители