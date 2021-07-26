Экс-чиновник заявил о подготовке Киева к войне с ДНР и ЛНР

Бывший заместитель украинского министра по Крыму и Донбассу Юрий Грымчак заявил, что украинские власти готовятся к «возможному применению оружия» в Донбассе. Об этом сообщает «Обозреватель».

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По мнению Грымчака, Киев должен вернуть под контроль территории ДНР и ЛНР «в ближайшей перспективе тем или иным путем».

«Хотелось бы, чтобы это произошло все же политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия. Насколько я понимаю, это сейчас и происходит», - заявил он.

Грымчак назвал опасной тенденцией участие жителей Донбасса, получивших российское гражданство, в российских парламентских выборах.

«Россия начала выдачу паспортов именно для того, чтобы потом сказать: «Это наша территория, это наши люди», - заявил он.

Бывший чиновник считает, что российские власти вряд ли признают ДНР и ЛНР в ближайшее время. Однако такую возможность в Кремле рассматривают, уверен он.

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского ранее заявили, что Украина не планирует наступление в Донбассе.

«Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми», - отмечали в пресс-службе.