Экс-чиновник заявил о подготовке Киева к войне с ДНР и ЛНР

Бывший заместитель украинского министра по Крыму и Донбассу Юрий Грымчак заявил, что украинские власти готовятся к «возможному применению оружия» в Донбассе. Об этом сообщает «Обозреватель».
По мнению Грымчака, Киев должен вернуть под контроль территории ДНР и ЛНР «в ближайшей перспективе тем или иным путем».
«Хотелось бы, чтобы это произошло все же политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия. Насколько я понимаю, это сейчас и происходит», - заявил он.
Грымчак назвал опасной тенденцией участие жителей Донбасса, получивших российское гражданство, в российских парламентских выборах.
«Россия начала выдачу паспортов именно для того, чтобы потом сказать: «Это наша территория, это наши люди», - заявил он.
Бывший чиновник считает, что российские власти вряд ли признают ДНР и ЛНР в ближайшее время. Однако такую возможность в Кремле рассматривают, уверен он.
В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского ранее заявили, что Украина не планирует наступление в Донбассе.
«Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми», - отмечали в пресс-службе.
В офисе президента подчеркивали, что Киев будет добиваться мира «всеми возможными дипломатическими способами» и настаивать на переговорах в нормандском формате.