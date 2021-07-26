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Украинские силовики устроили минометный обстрел Горловки

Деловая газета "Взгляд"
26 минут назад

Украинские силовики обстреляли подконтрольный провозглашенной Донецкой народной республике город Горловка из минометов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские силовики устроили обстрел Горловки
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Новгородское (под контролем Киева) – Горловка, поселок шахты имени Гагарина. Выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров и пять мин калибром 82 миллиметра», – приводит слова представителя ДНР в СЦКК РИА «Новости».

Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тыс. человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод «Стирол», который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

Ранее в воскресенье военнослужащие ЛНР перехватили летевший на Луганск украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством. В тот же день в Донбасс прибыли иностранные саперы для помощи ВСУ. Днем ранее Народная милиция провозглашенной ДНР подавила обстрел со стороны украинских силовиков.

В прошлую среду полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения.

Конфликты,В мире,Армия,Борис Грызлов,Киев,Горловка,Украина,
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