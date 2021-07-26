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Израиль нанёс воздушный удар по объектам палестинских группировок в Газе

News.ruиещё 1
49 минут назад

Удар по военным объектам палестинских группировок в секторе Газа нанесли ВВС Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Израиль нанёс воздушный удар по сектору Газа
Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look PressAshraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По имеющимся данным, израильские военные самолёты атаковали цели в районе Хан-Юнис на юге Газы.

В воскресенье в Палестине был возобновлён запуск воздушных шаров, оснащённых зажигательными устройствами, из сектора Газа в направлении приграничных городов Израиля. При этом израильские СМИ сообщали не менее чем о пяти возгораниях, возникших в приграничной полосе в результате таких запусков.

При этом руководство Израиля заявляло, что не потерпит «огненного террора» и будет реагировать на запуск воздушных шаров.

Ранее сообщалось, что ПВО Сирии отразила израильские ракеты, выпущенные по Дамаску.

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