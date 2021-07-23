В США придумали способ уничтожения "Северного потока – 2"

Члены Конгресса США от Республиканской партии, возглавляемые сенатором Пэтом Туми, придумали способ разрушения сделки Вашингтона и Берлина по проекту газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что республиканцы хотят применить механизм закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", принятого четыре года назад. Он позволяет блокировать отказ президента от введения санкций. В 2017 году демократы планировали использовать данную норму против бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, которого подозревали в "сговоре" с Россией, однако теперь, по иронии судьбы, закон хотят применить против действующего президента-демократа Джо Байдена. Конгрессмены-республиканцы полагают, что закон поможет "похоронить" сделку США и Германии, по условиям которой Россия получает возможность достроить "Северный поток – 2" за 11 миллиардов долларов. "Пока не ясно, сработает ли эта схема. В любом случае это доказывает, насколько бессодержательной была позиция Демократической партии в отношении России все четыре года работы администрации Трампа. Человек, который одержал победу над ним в 2020 году, теперь отказывается от самой жесткой линии в отношении Москвы", – говорится в материале. Ранее США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку – 2". В частности, Берлин взял на себя обязательства добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если она будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства. Также Германия согласилась способствовать продлению российско-украинского контракта о транзите энергоносителей, который истекает в 2024 году.